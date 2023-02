O porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Mississippi, Bailey Martin, confirmou as mortes em Arkabutla, no condado de Tate, em declarações à agência Associated Press (AP).

O gabinete do governador Tate Reeves adiantou que o responsável foi informado sobre o tiroteio e que um suspeito estava detido.

“Neste momento, acreditamos que agiu sozinho”, sublinhou Reeves num comunicado, acrescentando que o motivo do tiroteio “ainda não é conhecido”.

Também o gabinete do xerife do condado de Tate, Shannon Brewer, confirmou que um suspeito estava sob custódia.

Uma escola primária e uma escola secundária nas proximidades foram encerradas, enquanto o suspeito estava a ser procurado, segundo a página na rede social Facebook do Coldwater Elementary School no Facebook.

Pouco tempo depois, numa segunda publicação, as escolas divulgaram que o encerramento tinha sido suspenso e que “todos os alunos e funcionários estavam seguros”.

Este tiroteio no Mississippi é o primeiro assassinato em massa nos EUA desde 23 de janeiro, o último de seis num período de três semanas, de acordo com um banco de dados da Associated Press/USA Today, que define um assassinato em massa a partir de quatro ou mais pessoas mortas, sem incluir o atirador.

Arkabutla fica a cerca de 50 quilómetros a sul de Memphis, Tennessee, e abriga 285 residentes, de acordo com os últimos censos. O Lago Arkabutla, nas proximidades, é um destino popular de pesca e lazer.