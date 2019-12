Por um lado, os manifestantes temem que a lei provoque um fluxo migratório de refugiados hindus de Bangladesh para a região. Por outro, grupos islâmicos, partidos da oposição e organizações de direitos civis consideram a nova lei como mais um passo na agenda nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi para marginalizar os 200 milhões de muçulmanos do país.

Várias organizações e um partido muçulmano levaram a lei ao Supremo Tribunal, justificando que ela é contrária à Constituição indiana e às suas tradições seculares.

O chefe do governo do estado, Mamata Banerjee, que criticou o governo por promover a lei, suspendeu a internet em vários distritos. Por sua vez, o ministro do Interior da Índia, Amit Shah, voltou a pedir calma e disse que a cultura dos estados do nordeste não está ameaçada.

"A cultura, a linguagem, a identidade social e os direitos políticos de nossos irmãos e irmãs no nordeste permanecerão intactos", afirmou Shah numa manifestação no estado de Jharkhand, no leste do país, segundo a rede de televisão News18.

O nordeste pobre da Índia, um mosaico de povos e grupos étnicos, é uma região onde há confrontos frequentes entre comunidades. A imigração é uma questão muito sensível para as comunidades autóctones, principalmente devido à proximidade de Bangladesh.