Na posse dos detidos foi apreendida uma “elevada quantidade de cocaína que transportaram desde um país da América do Sul para Lisboa meticulosamente dissimulada nas respetivas bagagens ou no próprio vestuário”, refere uma nota da PJ.

Caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a droga seria suficiente para compor centenas de milhares de doses individuais, estima a polícia.

Os arguidos, quatro homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 23 e 45 anos e de nacionalidade estrangeira foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

“A detenção dos suspeitos ocorreu na sequência de troca de informação com congéneres estrangeiras no quadro de investigações em curso em que são visadas as atividades de grupos criminosos que se dedicam à introdução de consideráveis quantidades de cocaína em território nacional e noutros países europeus por via aérea”, explica a PJ.