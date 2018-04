O selecionador francês de futebol, Didier Deschamps, pediu hoje tolerância zero do governo ao racismo, depois de a FIFA estar a analisar um alegado abuso aos seus jogadores num particular na Rússia.

No jogo de preparação para o Mundial2018, entre a França e a anfitriã Rússia, realizado no dia 27 de março, em São Petersburgo, ouviram-se vários gritos de macaco vindos do setor onde se encontravam adeptos russos, mas Deschamps garantiu hoje que os seus jogadores não foram afetados. “Eles não falaram sobre isso, eu nem sei se eles notaram”, disse o treinador de 49 anos. Ainda assim, o treinador disse que o racismo “não pode ser tolerado” e que é “entre os governos e os serviços policiais que isso deve ser resolvido”. A FIFA está a investigar o caso procurando evidências de que aqueles gritos eram de caráter racista. É o terceiro caso de racismo esta temporada no Estádio São Petersburgo, depois de duas acusações da UEFA, em dois jogos da Liga Europa. Partilhar