“O programa da Semana Santa vai estender-se até ao dia 3 de abril. Arranca já no próximo sábado, com a inauguração de uma exposição de crucifixos e outras peças alusivas à época”, destacou.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Fundação Mata do Bussaco adiantou que a mostra, que estará patente no Convento de Santa Cruz do Bussaco, foi construída com a colaboração das juntas de freguesia dos concelhos da Mealhada, de Mortágua e de Penacova, Unidade Pastoral da Mealhada e Museu da Consolata de Fátima.

“Vamos ter crucifixos de todos os tamanhos, alguns centenários e carregados de história. Conseguimos que habitantes de três concelhos cedessem temporariamente as suas peças, às quais juntamos meia centena do Museu da Consolata, num total de mais de duas centenas de peças alusivas à Páscoa”, descreveu.

Para a tarde do dia 17 de março está agendada a tradicional missa campal no Jardim da Mata do Bussaco, seguindo-se a Via Sacra religiosa.

Ao todo são percorridos cerca de três quilómetros, pelos 21 passos que compõem a Via Sacra do Bussaco: 15 passos da Paixão de Cristo e outros seis que recriam a sua prisão.

“Esta é uma altura em que costumamos contar com muitos visitantes, pois é aqui que temos a réplica mais fiel e completa da cidade Santa de Jerusalém”, evidenciou Guilherme Duarte.

Para o dia 30 de março está prevista a Via Sacra encenada, a cargo dos grupos cénicos do concelho da Mealhada.

Já a 3 de abril, ao longo de todo o dia, terão lugar oficinas para crianças de caráter ambiental.

“Nesta vertente, vamos aproveitar que temos plantas aromáticas que são utilizadas na confeção de comida e também em chás, para preencher o dia das crianças em tempo de férias escolares”, concluiu.

A Mata do Bussaco, localizada na freguesia do Luso, concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), foi classificada como monumento nacional em dezembro de 2017 e é candidata a Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).