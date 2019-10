Com 56 votos a favor e 19 contra, o plenário do Senado aprovou no final da noite de terça-feira a votação do texto, que se trata de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Contudo, na votação dos destaques (propostas de alteração ao documento), o Governo brasileiro, que vê nesta reforma uma das maiores apostas do seu executivo, sofreu uma derrota.

O plenário do Senado não aprovou o artigo que criava regras mais rígidas para o pagamento do abono salarial, o que representa uma espécie de 14.º salário pago a trabalhadores com baixos rendimentos e com contrato assinado.

Atualmente, o trabalhador que ganha até dois salários mínimos – o equivalente a 1.996 reais (438,56 euros) em 2019 – tem direito a esse benefício, e essa regra será mantida.

Com as alterações efetuadas pelos senadores, a poupança prevista pelo Governo em dez anos, com a reforma do sistema de pensões, diminuiu para 800,3 mil milhões de reais (175,84 mil milhões de euros).

Ao longo da noite, os senadores ainda votaram três destaques, mas optaram por suspender a sessão, e continuar o sufrágio das eventuais mudanças durante o dia de hoje.