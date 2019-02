Pizarro, um dos mais internacionais pianistas portugueses da atualidade, que iniciou os estudos com Sequeira Costa na infância, escolhe uma gravação da "Pequena Valsa", de Teresa Carreño, interpretada pelo professor, para o "lembrar (...) como ele gostaria... com charme, ao piano!"

A peça vem de um álbum de 'encores', publicado em 1995, quando Sequeira Costa, a par da cátedra de piano da Universidade do Kansas, cumpria uma agenda internacional de concertos, que manteve regularmente até aos 80 anos, e que todos os anos incluía Portugal no seu roteiro, da Temporada Gulbenkian de Música, ao Festival Internacional de Música de Sintra e ao da Póvoa de Varzim, que ajudou a fundar.

Distinguido em 2004 com a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, Sequeira Costa foi um dos nomes mais significativos do piano português no século XX, tendo fundado o Concurso Internacional Vianna da Motta, de quem foi aluno, e gravado Schumann, Rachmaninov e Chopin, além da integral das Sonatas para Piano de Beethoven.

Em 2009, assinalou os 80 anos com quatro concertos ilustrativos da história do piano, na Casa da Música, no Porto, um ano depois de ter esgotado a Sala Suggia, com quatro concertos dedicados a Chopin e ao Mestre de Bona, e de ter atuado pela primeira vez a solo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Em 2007, fizera a integral dos Concertos para piano de Beethoven, com a Orquestra da Comunidade de Madrid e o maestro José Ramon Encinar, no Teatro Albéniz, da capital espanhola. Em 2006, foi o protagonista do Concerto de Ano Novo da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a interpretar Rachmaninov e Ravel. Em 2005, atuou pela última vez no Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim.