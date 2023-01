O lançamento da 2ª edição iniciativa “Zero-G Portugal – Astronauta por Um Dia” vai realizar-se na Escola Secundária Diogo Gouveia, em Beja, e conta com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), Elvira Fortunato.

A Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) retoma a iniciativa, iniciada no ano passado, que permite a dezenas de jovens entrarem a bordo de um voo de gravidade zero e experimentarem o que sentem os astronautas.

Na primeira edição, candidataram-se quase 500 jovens, tendo sido selecionados apenas 30.

“Este ano a Portugal Space prevê um aumento no número de estudantes interessados em participar num programa de enorme relevância”, acrescenta em comunicado o MCTES.

Em setembro do ano passado, 30 jovens experimentaram a sensação de gravidade zero num voo parabólico, o primeiro realizado em Portugal, a bordo de um avião com partida da Base Aérea de Beja.

A iniciativa da agência espacial portuguesa juntou estudantes entre os 14 e os 18 anos selecionados após várias provas eliminatórias.

No ano passado, o voo fretado pela Portugal Space foi feito por um avião Airbus A310, que simulou a ausência de gravidade que existe no espaço a partir de manobras de ascensão e queda-livre (parábolas) executadas pela aeronave que permitem aos passageiros flutuar no seu interior em ciclos de cerca de 20 a 25 segundos.

Os voos parabólicos (a par dos treinos debaixo de água) são praticamente o único meio na Terra capaz de reproduzir o efeito da ausência de gravidade ou microgravidade com pessoas. O que permite gerar no ar este efeito são, precisamente, as parábolas que o avião descreve.