Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira com o Rio Ave, da ronda 16 da I Liga, Sérgio Conceição falou ainda da dificuldade de gerir uma equipa, face ao pouco tempo de recuperação e aos vários casos de infeção pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19.

“Não tem sido fácil, para mim e para outros treinadores. Vamos jogar nem 72 horas depois do último jogo, são 68 horas de recuperação, salvo erro. Não são as condições ideais”, afirmou Sérgio Conceição, acrescentando: “No final, o treinador é que tem de dar a cara para assumir o resultado, mas não é fácil”.

A recuperação é curta e os jogadores não estão todos no mesmo patamar, pois alguns “estiveram em casa algum tempo”, o que “não é a mesma coisa” que treinar com a equipa, apesar do trabalho que fazem e o treinador voltou a elogiar.

Conceição lembrou também a “série de jogos incrível” que a equipa tem enfrentado e fez reparos à forma como a calendarização está organizada para as equipas nacionais, sobretudo as que jogam competições europeias.

“Depois, para descansar, temos a Juventus. Depois de cinco jogos que temos de elevadíssimo nível, temos, para pausar um bocadinho, a Juventus ao quarto dia. Teremos de ser muito inteligente e criativos na abordagem aos jogos, porque vão requerer o máximo de todos nós”, frisou.

De acordo com o técnico portista, “a calendarização e muitas coisas no futebol português têm de ser revistas, principalmente para as equipas que estão na Europa”.

“Há que analisar e não podemos ser carne para canhão”, frisou o treinador dos campeões nacionais.

Quanto ao jogo com o Rio Ave, Sérgio Conceição confirmou que Otávio é baixa, depois de ser ter lesionado na sexta-feira, no embate da Taça de Portugal com o Gil Vicente, que o FC Porto venceu por 2-0, em Barcelos, avançando para as meias-finais.

“O Otávio está fora do jogo de amanhã (segunda-feira). É uma pequena lesão muscular, que já foi explicada pelo departamento médico. Penso que estará de fora neste jogo e no próximo (no reduto do Belenenses SAD, em 04 de fevereiro)”, afirmou.

Sobre o adversário da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, Sérgio Conceição admitiu não saber ao certo o que esperar de uma equipa que acabou de mudar de treinador.

“Conhecemos o que tem sido padrão nas equipas do Miguel Cardoso. Conhecemos também, individualmente, o que são jogadores do Rio Ave, e o que fizeram em termos coletivos até então. Não podemos controlar a estratégia montada, o que o treinador adversário preparará para o jogo, mas podemos controlar o que queremos fazer no jogo”, disse.

Sérgio Conceição foi confrontado com o facto de a equipa estar sem perder para a I Liga desde o final de outubro, estando, por isso, a atravessar uma boa fase. O técnico avisou, no entanto, que, no futebol, tudo pode mudar de um momento para o outro.

“A equipa tem crescido de forma interessante ao longo da época e tem evoluído. No início, com as mudanças que houve, era natural que não fôssemos tão consistentes com estamos a ser agora. É uma evolução normal. Estamos bem, mas, no futebol, é tudo muito volátil. Estar bem tem a ver com o próximo jogo. Se ganharmos estamos bem, se não ganharmos não estamos tão bem”, finalizou.

O FC Porto, em segundo lugar, com 35 pontos, recebe na segunda-feira, às 19:00 horas, o Rio Ave, que ocupa a 12.ª posição, com 15, numa partida da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol