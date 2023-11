O ministro Sergio Massa reconheceu a vitória do adversário num discurso.

"Os resultados não são o que esperávamos. Falei com Javier Milei para lhe dar os parabéns e desejar-lhe sorte porque é o presidente que a maioria dos argentinos elegeu para os próximos quatro anos", disse Massa.

Com perto de 87% dos votos contados, Javier Milei segue com 55,95% e Sergio Massa com 44,04%, segundo resultados parciais oficiais.

Na primeira volta, em 22 de outubro, Sergio Massa, candidato do partido no poder, obteve 36,78% dos votos, enquanto Javier Milei, que é apoiado pelo ex-presidente Mauricio Macri e se define como um "anarco-capitalista" - uma forma extrema de liberalismo defensora de uma sociedade capitalista sem Estado - ficou com 29,99%.

A média das 12 sondagens às quais a Lusa teve acesso deixa Javier Milei com 44,65% das intenções de voto contra 42,67% de Sergio Massa, uma diferença de dois pontos, dentro da margem de erro. A decisão estará nas mãos dos 6% de indecisos, já que 4,8% pretendem votar em branco ou nulo.