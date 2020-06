Na mesma missiva, Jorge Wemans demarca-se, no entanto, das críticas ao episódio. "Não acompanho, no entanto, a maior parte das críticas feitas à RTP2. Difundir a história de uma mulher que alterou radicalmente a sua vida por ter tido contacto com os escritos de Karl Marx não torna um canal marxista. Nem em abortista por divulgar a história de quem lutou pela legalização do aborto. Muito menos pode o canal ser classificado de anticatólico por ter contado a história de uma mulher que sempre referiu o ambiente vivido na sua família católica como opressivo".

Nas considerações elaboradas, Jorge Wemans defende que "a RTP não pode, nem deve esconder ao seu público adolescente" as realidades que são abordadas no episódio, mas que "não pode, nem deve, no entanto, fazê-lo como surgem tratadas no referido episódio".

As recomendações do Provedor não são vinculativas, mas é prática que as direções as considerem levem em linha de conta para a tomada de decisão.

Em declarações ao Observador publicadas esta tarde, quando ainda não tinha sido retirado o episódio em causa, a diretora de programas da RTP2, Teresa Paixão assumiu a "delicadeza do tema” e que poderiam ter “suavizado e enquadrado melhor estes direitos, que são mais complexos”, mas sublinhou que não houve da parte da estação “fazer apologia a nada, tanto ao catolicismo como a qualquer outra religião”. “Compete sim à televisão pública falar de todos os assuntos e de todas as formas de vida”, afirmou.

Uma das queixas partiu do Partido Nacional Renovador que anunciou ir apresentar esta sexta-feira uma queixa-crime contra a RTP na Procuradoria-Geral da República.

A série "Destemidas" é uma produção francesa a cargo da France Télévision e apoiada pelo Programa de Media da União Europeia que resulta da adaptação para televisão do livro ‘Culottées’ (‘Atrevidas’) da autoria de Pénélope Bagieu.