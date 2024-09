As semelhanças da proposta vão desde os desfiles, guarda de honra, arrumação da sala das sessões, convidados e até os tempos de intervenção dos partidos. Na lista de convidados está nomeadamente ex-conselheiros da revolução, a Associação 25 de Abril, o presidente da Associação Salgueiro Maia, e Luísa Marques Júnior, mas nenhuma entidade e personalidade diretamente relacionada com o 25 de Novembro de 1975, além de toda a hierarquia do protocolo de Estado,, avança o jornal Público.

Esta situação acontece depois de em junho o Parlamento aprovar um projeto de deliberação do CDS-PP que prevê que este órgão de soberania passe a assinalar anualmente o 25 de Novembro de 1975, como acontece com o 25 de Abril.. A proposta foi na altura aprovada com os votos a favor de PSD, Chega e IL. Socialistas, bloquistas, comunistas e Livre votaram contra e o PAN absteve-se.​

O jornal questionou os partidos sobre esta proposta, mas todos remeteram o assunto para uma próxima conferência de líderes, dentro de duas semanas.

Recorde-se que além desta comemoração, o novo governo de Luís Montenegro anunciou, pouco depois de tomar posse no início de abril, que vai "criar uma comissão para comemorar, em 2025, os 50 anos do 25 de Novembro".