Os Serviços Secretos dos Estados Unidos negaram este domingo as versões que acusam a instituição de recusar proteção adicional a Donald Trump antes do comício na Pensilvânia no sábado, onde o ex-presidente sofreu uma tentativa de assassinato.

O porta-voz do serviço, Anthony Guglielmi, disse na rede social X que tais afirmações contra a instituição são "absolutamente falsas" e acrescentou que a agência "adicionou novos recursos de proteção, tecnologia e capacidades" à medida que avança a campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.