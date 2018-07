A Câmara Municipal de Sesimbra revelou hoje que o Ministério da Saúde deu garantias de que a população do concelho vai ficar na área de influência do futuro hospital do Seixal, ao contrário do foi anunciado a semana passada.

Segundo um comunicado da autarquia, o compromisso foi assumido pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Ferreira, durante uma reunião com o presidente do município, Francisco Jesus, na sequência de uma adenda ao acordo do Hospital do Seixal, conhecida na última semana, que previa a saída do município de Sesimbra da área de influência direta do futuro equipamento hospitalar.

"Perante os argumentos apresentados pelo presidente da Câmara Municipal, que fez um historial detalhado deste processo e dos serviços de saúde no concelho, o ministro da Saúde confirmou o pleno direito dos utentes do município de Sesimbra integrarem a área de influência da nova estrutura hospitalar", refere o comunicado da Câmara de Sesimbra.

"Não obstante a possibilidade do atual Sistema de Livre Circulação de Utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o ministro garantiu que durante esta fase irá, em conjunto com a autarquia, reavaliar e reorganizar os atuais moldes do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida para que, ou se garanta que os Centros de Saúde de Sesimbra possam estar referenciados para o novo Centro Hospitalar Garcia de Orta, onde se inclui o Hospital de Proximidade do Seixal, ou seja feita uma alteração aos atuais Agrupamentos dos Centros de Saúde, garantindo que a população fique servida da melhor forma", acrescenta o documento.

De acordo com a Câmara Municipal de Sesimbra, o ministro da Saúde deu mesmo instruções ao Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para iniciar este processo de integração da população de Sesimbra na área de influência do futuro hospital do Seixal.

A Câmara Municipal revela ainda que o projeto do novo Centro de Saúde de Sesimbra está praticamente concluído, que está a envidar esforços para conseguir proceder ao lançamento do concurso público até ao final deste ano e que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) se comprometeu a iniciar um "estudo e programa funcional para que se possa avançar rapidamente para a solução de uma nova unidade de saúde na Quinta do Conde", de forma a melhorar também a capacidade de resposta à população daquela freguesia do concelho de Sesimbra.