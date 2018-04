Políticos e politólogos portugueses juntam-se assim a deputados da Catalunha para as intervenções nesta iniciativa "Liberdade para os presos políticos catalães” que decorre, a partir das 21:00, no auditório Almeida Santos, do parlamento, em Lisboa.

A sessão pública é organizada pelas promotoras do Manifesto "Liberdade para os presos políticos catalães!", subscrito por 80 personalidades portuguesas e que juntam várias sensibilidades políticas.

O historiador e fundador do BE Fernando Rosas, o deputado do PS Tiago Barbosa Ribeiro, a deputada bloquista Isabel Pires e o politólogo André Freire são os intervenientes portugueses previstos.

Pela Catalunha irão discursar Aurora Madaula i Giménez (deputada do Juntos pela Catalunha), Adrià Alsina (Assembleia Naciona Catalã), Ferran Civit (deputado da Esquerda Republicana da Catalunha) e Mireia Vehí i Cantenys (ex-deputada da Candidatura de Unidade Popular).

No manifesto pode ler-se que "só as ditaduras, as 'democraduras' ou as 'dictablandas' têm presos políticos", que "prendem dirigentes políticos e associativos legitimamente eleitos como representantes do povo e que nunca usaram da violência política para defender os seus ideais".

"Nós, pelo contrário, não calamos a nossa indignação perante semelhante sanha repressiva disfarçada de legalidade e juntamos a nossa voz a todas e todos aqueles que, na Europa e no mundo, apelam à libertação imediata de Carles Puigdemont e de todos os presos políticos catalães", sublinham.

A justiça alemã libertou na quinta-feira Carles Puigdemont, deixando-o em liberdade sob fiança enquanto analisa o pedido de extradição das autoridades judiciais espanholas.