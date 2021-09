Patos-almiscarados australianos podem imitar sons, incluindo a fala humana, conta o The Guardian, que apresenta o caso de Ripper, que dizia repetidamente a expressão "you bloody fool" ("seu idiota", em tradução livre) e vocalizava o som de portas a bater.

A gravação apresentada pelos investigadores é o primeiro exemplo documentado da espécie a imitar os sons que ouve, juntando-se a outras aves, como papagaios e beija-flores. O som em questão foi gravado há mais de três décadas, mas só agora foi recuperado para análise.

Segundo os responsáveis pelo estudo, Ripper, criado em cativeiro na Reserva Natural de Tidbinbilla, a sudoeste de Canberra, provavelmente ouviu repetidamente a frase em questão por parte do seu dono, que o criou à mão desde que saiu do ovo. Na altura da gravação o pato tinha quatro anos e fazia as suas vocalizações durante exibições agressivas de acasalamento.

Contudo, este não é o primeiro pato a ser apontado como falante: em 2000 foi registado, no mesmo parque natural, outro espécime que também imitava sons, bem como no Reino Unido, em que se refere um pato que imitava um pónei e outro que reproduzia a tosse do seu criador.