O alerta do IPMA é válido entre as 15:00 e as 23:00 desta sexta-feira, para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA destacou que a precipitação está de regresso a Portugal continental a partir desta sexta-feira, com “o tempo quente e seco das últimas semanas” a dar “lugar a tempo chuvoso e descida de temperatura”.

A crista anticiclónica que se estende desde o Mediterrâneo Ocidental até à região da Madeira, irá deslocar-se para sueste e enfraquecer permitindo a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria nos dias 13 e 14 de outubro, sublinhou.

“Prevê-se a ocorrência de precipitação inicialmente no litoral Norte que se irá estender gradualmente a todo o território, sendo que na região Sul será mais provável no dia 14”, acrescentou.

Os valores da temperatura máxima do ar irão registar uma descida esta sexta-feira, entre os 4 e 8°C, em especial nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo e deverão continuar a diminuir nos dias 14 e 15 de outubro em todo o território “embora menos acentuadamente”.

“Os valores da temperatura mínima deverão ter variações pouco significativas embora com uma tendência igualmente para diminuir”, referiu ainda o IPMA.

“No dia 15 [de outubro], a aproximação de uma depressão, que irá centrar-se a oeste da Península Ibérica, transportando na circulação uma massa de ar quente e com elevado conteúdo em vapor de água, mantendo-se possivelmente na região até dia 17, dará origem a precipitação persistente na generalidade do território”, anunciou ainda.

O IPMA alertou também para o aumento da agitação marítima na costa de Portugal continental e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional, no dia 15 de outubro.