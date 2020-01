“Em dois anos, cada militante do PS paga ao partido 24 euros”, justificou Hugo Pires.

Em setembro de 2014, o PS realizou eleições primárias abertas a cidadãos independentes para escolher o seu candidato a primeiro-ministro nas legislativas de 2015, nas quais votaram cerca de 150 mil pessoas e em que António Costa derrotou António José Seguro.

Apesar de as “primárias” abertas a cidadãos estarem previstas nos estatutos do PS, os socialistas não repetiram mais este método de eleição, quer por razões de ordem política interna – a liderança do partido não esteve em causa desde setembro de 2014 -, quer pelos custos financeiros que esta operação envolveu há cinco anos.

O líder da corrente minoritária do PS, Daniel Adrião, tem sido um dos defensores da regularidade de eleições primárias, quer para a liderança do partido, quer ao nível de cargos de representação externa dos socialistas (deputados, eurodeputados ou autarcas).

No sábado, durante a reunião da Comissão Nacional do PS, no Porto, Daniel Adrião saudou o passo dado por se abrir a simpatizantes a participação em eleições diretas para o cargo de secretário-geral.

“A possibilidade de os simpatizantes poderem participar na eleição do secretário-geral é uma inovação que se inscreve na tradição de abertura do PS. E nesse sentido o PS cumpre a tradição de ser o partido mais inovador da democracia portuguesa. Depois de ter sido o primeiro partido a fazer a eleição do líder através de eleições diretas, é agora o primeiro grande partido a abrir essa eleição aos simpatizantes”, declarou o líder da tendência minoritária dos socialistas.

Daniel Adrião, no entanto, defendeu que nas próximas eleições diretas para o cargo de secretário-geral devem também poder entrar no universo de votantes os militantes considerados inativos (com mais de quatro anos de quotas em atraso) e representantes independentes do PS em órgãos autárquicos.

“Independentemente do número de simpatizantes que poderá votar nas próximas eleições diretas, esta abertura é um importante marco na história do nosso partido”, acrescentou.