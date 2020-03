Segundo os diretores escolares, os cerca de 600 estabelecimentos abertos desde segunda-feira já estão a garantir o almoço aos alunos mais carenciados, apesar de, no primeiro dia, a maioria não ter recebido qualquer aluno de pais com profissões classificadas essenciais nesta fase de pandemia do novo coronavírus.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, confirmou na segunda-feira à Lusa que, para já, os professores estão a trabalhar a partir de casa, mas, em caso de necessidade, podem ser requisitados para ir para a escola.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Das pessoas infetadas em Portugal, três já recuperaram.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.