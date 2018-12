Na sequência das infiltrações, "existe uma proliferação acentuada de fungos a nível de tetos e paredes de diversas salas (nomeadamente a da saúde infantil), com odor acentuado, e cujos esporos são libertados no ar, podendo condicionar patologia respiratória alérgica/infeciosa grave", revelou ainda o sindicato.

"Gabinetes pequenos onde com uma maca, fundamental para observação dos doentes, se torna praticamente impossível circular, sala de esterilização com funcionamento condicionado por infiltrações de água e gabinete e processos da Saúde Pública, que se encontram terrivelmente danificados pela existência de fungos, não permitindo trabalhar no gabinete ou aceder aos processos pelo risco para a saúde que apresentam", foram outros problemas enumerados na nota de imprensa.

Desde que o Centro de Saúde foi inaugurado em 1992, "já com algumas deficiências de desenho que comprometem o atendimento", que a manutenção do edifício "tem sido praticamente inexistente, apesar de persistentemente serem comunicados os problemas ao diretor executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) do Pinhal Interior Norte", acrescenta o SMZC.

O SMZC garantiu que não tem obtido resposta do diretor executivo do ACES Pinhal Interior Norte relativamente a "questões de condições de trabalho e segurança".

"Esta ausência de resposta estende-se ao pedido de reunião urgente realizado a 15 de novembro para discussão da situação das condições de trabalho do Centro de Saúde de Ansião".

O SMZC pediu à Administração Regional da Saúde do Centro uma reunião "para discussão das situações relatadas acima e divulgação às autoridades competentes na área da higiene e segurança do trabalho, à autarquia e sociedade civil, das condições absolutamente insuficientes e perigosas para a saúde de quem tem de frequentar o Centro de Saúde de Ansião, enquanto trabalhador ou utente".

"É indigno não existir resolução a breve prazo numa região carenciada em que os médicos de família continuam a assegurar a sua atividade em prol dos utentes que servem", remata.