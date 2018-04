No segundo de três dias de paralisação não consecutiva, que termina na quarta-feira, a companhia aérea irlandesa Ryanair está a proceder à substituição dos grevistas portugueses, recorrendo a outras bases europeias, denunciou hoje o sindicato.

"Gostaria muito de ver quem tem responsabilidades neste país a tomar uma posição, não podem brincar com os portugueses, não podem pôr sempre os portugueses de chapéu na mão a pedir que venham para cá investir" e que quem invista em Portugal "faça 'tábua rasa' do nosso ordenamento jurídico e da nossa legislação", disse à Lusa a presidente do SNPVAC, Luciana Passo.

"Temos leis, temos regras, temos dignidade, olhem para estes tripulantes da Ryanair e respeitem", acrescentou, salientando que os tripulantes portugueses que estão em greve "tiveram uma enorme coragem em tomar esta iniciativa de ação de greve que, por contrato, curiosamente não podem", acrescentou.

Luciana Passo adiantou à Lusa que o sindicato apresentou, hoje inclusive, uma denúncia à ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho devido à substituição de grevistas, prática proibida por lei.

"A Autoridade para as Condições de Trabalho teve uma intervenção fantástica, imediata, dentro dos recursos que tem e não tem, no dia 29 [de março], mas não chega, tem de ir mais acima, fez tudo o que podia", afirmou.

Apontou ainda que a ACT pediu às autoridades irlandesas informações sobre os procedimentos que estava a ser tomados durante a greve, algo que "pura e simplesmente se recusaram a responder".