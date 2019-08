Em causa está a Panificação Valinhos Lda., que fechou portas a 06 de agosto sem dar explicações aos seus seis funcionários e desde esse dia os tem em vigília no exterior da empresa, primeiro só a partir das 22:30, que é a hora a que teria início o seu turno laboral, e agora durante todo o dia, para evitar que bens da firma possam ser removidos das instalações.

"Após terem enviado aos sócios-gerentes [da panificadora] uma carta a manifestar que aguardavam indicações para voltar a laborar, os trabalhadores receberam hoje carta com indicação do encerramento da padaria e cessação dos contratos de trabalho", revela em comunicado à Lusa o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro (STIHTRSC).

A estrutura representativa dos funcionários da Valinhos (alguns dos quais também seus sócios minoritários, com quotas de 2%) acrescenta que os administradores e gerentes da panificadora "não se entendem" entre si, pelo que "não irão apresentar voluntariamente o pedido de insolvência" ao tribunal.

"Mas confirmam ter contraído dívidas à Segurança Social, às Finanças e a fornecedores nos últimos dois meses", realça o sindicato.