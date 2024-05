Uma delegação do SINTAP esteve hoje à tarde reunida com o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, naquela que foi a “primeira abordagem” feita a este novo Governo.

No final do encontro, em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do SINTAP, José Abraão, referiu que se tratou de uma “reunião positiva” e que o sindicato encontrou “uma grande disponibilidade” do Governo para resolver os problemas dos trabalhadores da administração local.

“Serviu para perceber o que o Governo estará a pensar relativamente às questões dos trabalhadores da administração local, nomeadamente no que diz respeito à negociação coletiva”, apontou aquele responsável.

A transferência de competências nas áreas da Saúde e da Educação para as Câmaras Municipais, a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade e as novas regras do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), que entram em vigor a partir de janeiro do próximo ano, foram alguns dos temas abordados na reunião.

“Sinalizada a vontade do diálogo e de negociarmos, esperamos que nos próximos tempos possamos reunir novamente já com algumas respostas e políticas concretas”, sublinhou José Abraão.

Entretanto o SINTAP também já solicitou uma reunião no Ministério das Finanças com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, responsável por tutelar esta área.