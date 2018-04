“Como portuguesa não posso esperar outra atitude da ACT e do Governo para fazer a verificação no terreno [do cumprimento do direito à greve]. Espero a presença de inspetores”, afirmou à agência Lusa Luciana Passo, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Desde o início da paralisação, na passada quinta-feira, que a dirigente sindical tem acusado a transportadora aérea de baixo custo de substituir ilegalmente os grevistas com trabalhadores das bases estrangeiras.

Em comunicado divulgado hoje, a Ryanair afirmou que pretende “operar o horário completo, se necessário com recurso a aeronaves e tripulação de cabine de outras bases fora de Portugal”.

Esta posição da empresa enviada à Lusa foi qualificada por Luciana Passo como um “anúncio despudorado”.

“Parece-me uma afronta ao Governo português, que já disse estar a acompanhar a situação e que o direito à greve tem que ser defendido. Acho isto tudo inédito”, acrescentou a dirigente, fazendo eco das palavras do ministro do Trabalho, que admitiu a possibilidade de punições à transportadora.