Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato, Jorge Alves, explicou que a estrutura enviou hoje um longo ofício à inspetora-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e para o presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados a explicar como em Vale de Judeus estão “a lidar com o cumprimento das normas [da Direção-Geral da Saúde] relativamente aos reclusos que regressam de precária e o isolamento destes” para evitar o contágio.

Como exemplo, deu o caso de um recluso de Vale de Judeus que regressou de precária em 09 de maio, sem ser testado, e que quatro dias depois começou a apresentar sintomas, mas que “durante o período de quarentena, entre 13 e 19 de maio, esteve em contacto com outros reclusos e guardas prisionais pelo menos no recreio a céu aberto, que todos cumprem durante este período”.

Do ofício foi também dado conhecimento ao Presidente da República, ao Provedor de Justiça, à ministra da Saúde, ao secretário de Estado da Saúde, ao diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, aos sindicatos médicos, entre outros organismos e individualidades.

O sindicato adianta que houve relatos de guardas que disseram que após o recluso ter feito o exame, cujo resultado demorou cinco dias, a chefia de Vale de Judeus disse os profissionais “para pouparem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e usarem apenas as máscaras e as luvas”.