Num comunicado, o SNPVAC disse que, “como é de conhecimento geral”, declarou “pré-aviso de greve para os dias 26, 28 e 30 de maio, 01 e 03 de junho uma greve dos tripulantes de cabine da easyJet”.

“Devido à adesão de 100% dos tripulantes na última greve dos dias 01, 02 e 03 de abril, a easyJet decidiu previamente proceder ao cancelamento massivo de voos: dos 458 voos originais a saírem das bases portuguesas de Lisboa, Porto e Faro, a companhia já cancelou previamente 384 voos, ou seja, 84% dos voos planeados”, garantiu.

Segundo a estrutura sindical, “a companhia percebe assim e confirma com estes cancelamentos saber do descontentamento vivido no seio” da classe.

“Esperemos que a empresa abandone a posição de ‘pagar para ver’ e de afirmar que ‘tem fundos para greve’, regressando à mesa das negociações com uma proposta realista e que permita o diálogo e a paz social”, destacou.

Esta tarde está prevista “uma reunião de mediação na DGERT [Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] entre o SNPVAC e a empresa sobre os serviços mínimos”, salientou.

Os tripulantes de cabine da easyJet convocaram uma greve para os dias 26, 28 e 30 de maio e 01 e 03 de junho, anunciou o SNPVAC num comunicado, em 11 de maio.

Na nota, dirigida aos associados, a estrutura sindical disse que “a easyJet continua a considerar os tripulantes das bases portuguesas trabalhadores menores”, perpetuando a sua “precarização e discriminação relativamente aos colegas de outros países”.

De acordo com o sindicato, “o clima de tensão e desagrado e o longo impasse na resolução dos diversos diferendos laborais, levaram o SNPVAC a apresentar um novo pré-aviso de greve”, tendo sido “enviado ofício à empresa, ao Ministério das Infraestruturas, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministério da Economia e do Mar e DGERT, comunicando um pré-aviso de greve para os dias 26, 28 e 30 de maio e 01 e 03 de junho de 2023”.

A Lusa questionou hoje a easyJet, que remeteu para um comunicado que divulgou no dia 11 de maio e no qual diz ter ficado “extremamente desapontada” com a convocação da greve, garantindo que a “proposta atual do sindicato é impraticável”.

“Estamos extremamente desapontados com a decisão do SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil] de anunciar um novo aviso de greve, apesar de termos deixado clara a nossa disponibilidade para retomar um diálogo construtivo de forma a chegar a um acordo sustentável”, disse então a transportadora aérea.

“A proposta atual do sindicato é impraticável, especialmente tendo em conta que o que pagamos aos nossos trabalhadores está acima da média salarial nacional”, garantiu.