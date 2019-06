“É perfeitamente lamentável que o Ministério da Saúde, em vez de se preocupar em encontrar soluções para um problema se preocupe com a propaganda. Esta é grave porque induz as pessoas em erro”, afirmou o secretário-geral do SIM, Jorge Paulo Roque da Cunha.

Na terça-feira, os ministérios da Saúde e das Finanças abriram um processo de recrutamento de 167 médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), 50 dos quais médicos de família e os restantes de 13 especialidades hospitalares.

Num despacho conjunto, são identificadas as zonas carenciadas de recursos médicos, abrindo o processo de recrutamento para as 167 vagas.

Entre as vagas em especialidades hospitalares, 14 são para anestesiologia, 15 para cardiologia, 17 para medicina interna, 12 para ginecologia/obstetrícia e 10 para psiquiatria.

Em declarações à agência Lusa, Roque da Cunha fala em “milagre da multiplicação das vagas”, explicando: “Anuncia-se que se vai contratar mais 167 médicos, que são os que saíram no concurso de maio. Anunciam que vão contratar não sei quantos obstetras em Lisboa e no Porto e são exatamente esses do concurso”.

“O que queremos é que o Ministério da Saúde crie as condições para os doentes serem bem tratados, que sejam diminuídas as listas de espera e que sejam contratados os médicos”, afirmou.

Para o secretário-geral do SIM, o ministro das Finanças, Mário Centeno, “está numa realidade totalmente europeia”.

“Não adianta que o doutor Centeno, que está numa realidade totalmente europeia e longe do que acontece no nosso país, possa dizer que está tudo bem”.