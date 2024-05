O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) adiantou que objetivo da reunião de hoje com a ministra da Saúde "era fixar os domínios das matérias a negociar", mostrando-se "parcialmente satisfeito" após encontro com Ana Paula Martins.

“O Ministério [da Saúde] apresentou a sua proposta de matérias. A alteração à carreira e designadamente a alteração a grelha salarial, e uma questão relativa aos horários de trabalho e de dedicação plena”, salientou aos jornalistas José Carlos Martins, à saída do Ministério da Saúde, em Lisboa. O responsável explicou que o SEP apresentou uma contraproposta que revisite e melhore a grelha salarial, mas também, entre outras matérias, as questões de penosidade, avaliação de desempenho, e concursos. “Portanto, significa isto que iremos agora, no plano formal, remeter um texto concreto para o protocolo e a primeira reunião com prioridade para o início da negociação da alteração da grelha salarial e das questões de carreira será a 20 de junho”, sublinhou. Para o sindicalista, “ficou claro” que é para negociar a carreira da enfermagem. “Em 20 de junho, o ministério vai remeter a primeira proposta de alteração da carreira relativamente à grelha salarial”, sublinhou. Na primeira reunião, em abril, José Carlos Martins havia dito que o Ministério da Saúde e o Governo “não se comprometeram a negociar”, entre outras coisas, a contagem dos pontos e a alteração à carreira de enfermagem. O dirigente sindical lembrou, no entanto, que o Ministério da Saúde tinha “vontade de continuar a negociar para fixar em protocolo negocial as matérias que existem”, mas “não é compatível com a urgência que os enfermeiros têm”. A ministra da Saúde começou as reuniões às 10h00 com os representantes dos médicos, seguindo-se vários sindicatos dos enfermeiros.