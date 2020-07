Segundo o SIM, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo determinou "alocar em permanência equipas de médicos e enfermeiros" ao lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVSP), onde foi detetado, no dia 18 de junho, um foco de SARS-CoV-2 que provoca a doença da covid-19.

A determinação de alocar profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, onde se inclui o concelho de Reguengos de Monsaraz, e do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) "está ferida de ilegalidade, face às convenções coletivas de trabalho e à lei geral", advertiu.

"Os médicos sindicalizados poderão mostrar-se indisponíveis para a prestação de todo e qualquer tipo de trabalho que não ocorra nas instalações estabelecimento contratualmente identificado onde se encontrem colocados ou em estabelecimento da mesma entidade empregadora pública situado no mesmo concelho", sublinhou.

O SIM lembrou que no concelho de Reguengos de Monsaraz e no distrito de Évora "não vigora nem um estado de emergência, nem uma situação de calamidade, nem qualquer contingência que remotamente possa sobrepor-se à lei".