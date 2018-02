“Não temos qualquer reclamação. As árvores estão bem mantidas, são saudáveis. Não se trata de uma questão de poda, é uma questão de tronco”, acrescentou, sublinhando que se irá agora proceder à avaliação da altura das árvores.

Segundo o vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa, a manutenção das árvores da Avenida da Liberdade é da responsabilidade da junta de freguesia de Santo António, pelo que vai reunir-se com a mesma para articular o que irá ser feito.

Para o SNM, o vereador “apenas demonstrou a sua imensa ignorância no que diz respeito à forma de circulação dos autocarros na cidade de Lisboa, o que desde já se lamenta, pois não faz a menor ideia do que é ‘circular’ em Lisboa”.

O sindicato considerou que Sá Fernandes deveria “ter mais tento no que diz, e na forma que utiliza para o dizer, pois não pode partir de uma probabilidade para emitir uma opinião que coloca em causa o profissionalismo dos motoristas, nomeadamente os da Carristur”.

Numa nota enviada às reações, “o SNM repudia de forma veemente as declarações do senhor vereador José Sá Fernandes por este falar de forma intempestiva e por ter emitido opinião sobre o acidente, sem que tenha tido qualquer dado objetivo para o fazer”.

O vereador do Ambiente e Estrutura Verde na Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, disse hoje que o autocarro que embateu numa árvore na Avenida da Liberdade, causando 12 feridos ligeiros, se aproximou “demasiado à berma”.

Na nota enviada à comunicação social, o sindicato que representa os motoristas elencou ainda que o autarca “admite que a árvore teria ‘alguma inclinação’ para dentro da via, e especula sobre a eventualidade de existir excesso de velocidade”.

“Ou seja, fica-se a saber que a árvore tinha efetivamente uma inclinação, assim como se fica a saber que o senhor vereador não sabe o que é excesso de velocidade”, considerou a estrutura sindical.

Um autocarro de turismo, que transportava 23 passageiros, embateu esta manhã numa árvore que acabou por ser cortada, tendo esta operação tido início pelas 11:25 e terminado cerca das 11:50, o que obrigou ao corte da circulação na Avenida da Liberdade.

Segundo disse à agência Lusa Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, a árvore foi abatida “por questões de segurança” e “por não apresentar a mesma estabilidade que teria antes do acidente”.

De acordo com a mesma fonte, após o embate com a árvore, no sentido ascendente da avenida, dois passageiros (turistas belgas) ficaram encarcerados, mas foram retirados pouco depois e transportados para o hospital de São José.

No conjunto dos 23 passageiros do autocarro de turismo da Carristur havia cidadãos de nacionalidade norte-americana, belga, suíça e britânica, sendo que foram transportados para o hospital de São José oito feridos, e cinco outros foram assistidos no local.