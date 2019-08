Até lá, os motoristas em greve vão “continuar a fazer os serviços mínimos”, sem se “deixarem desmobilizar e duros como o aço”, afirmou hoje em Aveiras de Cima, onde se mantém concentrado um piquete de greve.

O presidente do Sindicato manifestou ainda a intenção de se reunir com os associados para fazer um ponto de situação sobre paralisação, mas garantiu que os motoristas estão dispostos a manter a greve “um mês, seis meses, um ano, o que for necessário”, até que a Antram decida “Sentar-se à mesa [das negociações].

A greve dos motoristas de matérias perigosas está hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a paralisação ter desconvocado o protesto.

A decisão do SIMM surgiu perto das 23:00 de quinta-feira, na sequência de uma reunião no Ministério das Infraestruturas, gabinete onde se encontravam também dirigentes da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram).

“Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu os efeitos que desejávamos”, disse Anacleto Rodrigues, porta-voz do SIMM.

Esta posição do SIMM deixou o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas sozinho no protesto, depois de esta estrutura sindical ter pedido na quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento com a Antram.

O Governo começou por anunciar que iria nomear um mediador para tentar terminar o conflito, mas, horas depois, disse que o processo de mediação não era viável.

A Antram, por seu turno, reiterou na quinta-feira que, se os sindicatos desconvocarem a greve, aceita reunir-se com aquelas estruturas.

Na segunda-feira, ao final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

(Notícia atualizada às 11:06)