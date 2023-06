Em comunicado, o Sinapol refere que vai “montar tendas de campismo na Praça do Comércio” de forma simbólica.

O sindicato mostra-se reticente em relação ao valor estimado para compensar os polícias que vão trabalhar durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

“De acordo com o ministro da Administração Interna (MAI), os elementos policiais irão ser ressarcidos com uma ‘justa’ compensação pelo trabalho que irão exercer na JMJ, valor esse que o Sinapol estima ser de cerca de 10 euros por dia, depois de pagas as despesas de alimentação e alojamento”, realça a força sindical.

O Sinapol acrescenta que vai disponibilizar pernoita nas tendas de forma gratuita aos polícias, dizendo que vai anunciar o número de vagas disponíveis brevemente e que os “eventuais interessados poderão desde já efetuar uma pré-reserva”.

“Reiteramos que, durante o período de duração da JMJ, as ações de protesto programadas junto dos aeroportos de Lisboa e Porto mantêm-se, bem como nas zonas limítrofes da JMJ”, sublinha.

No início do mês, o sindicato anunciou a realização diária de protestos nos aeroportos entre 31 de julho e 06 de agosto, devido “à ausência de resposta aos problemas”.

Na ocasião, o Sinapol avançou que iria realizar diariamente várias ações de protesto, como a entrega de folhetos nos aeroportos de Lisboa e Porto, a afixação de faixas em diversos locais de Lisboa, em especial na zona envolvente ao evento da JMJ e entrega de folhetos em pontos turísticos da Madeira e Açores.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto em Lisboa, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.