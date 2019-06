“Queremos que o primeiro-ministro olhe com muita atenção para o nosso setor, se não o fizer as manifestações, greves e formas de luta vão-se agudizar e teremos um verão muito, muito quente”, disse o responsável à Lusa durante uma manifestação dos trabalhadores em frente do Ministério das Finanças, em Lisboa, no dia em que o setor está em greve.

O STRN marcou para hoje uma concentração no Terreiro do Paço, centro da capital, seguida de marcha para o Ministério das Finanças (na praça ao lado), no mesmo dia em que os profissionais cumprem um dia de greve.

Arménio Maximino explicou à Lusa que a ação em dia de greve, que juntou cerca de duas centenas de trabalhadores, se destinou a sensibilizar o primeiro-ministro “para o caos instalado no setor dos registos”, com a falta de instalações condignas e de segurança e higiene nas conservatórias, seja para utentes seja para os trabalhadores.

“Faltam 1.500 trabalhadores, há mais de 20 anos que não entra um único trabalhador nos serviços”, acrescentou o sindicalista.

Nos motivos da greve e da manifestação, com palavras de ordem contra o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, está também “o garrote” que as Finanças fazem a todas as medidas necessárias para o setor, disse ainda Arménio Maximino.