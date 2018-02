O acordo entregue pelos sindicatos inclui o perfil profissional e as áreas de atuação dos enfermeiros, bem como as suas categorias profissionais: Enfermeiro, Enfermeiro Especialista, Enfermeiro Diretor de nível 1 (unidade), nível 2 (departamento) e nível 3 (região).

O documento em causa reflete a posição maioritária dos mais de 41.000 Enfermeiros que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde e que motivaram as ações de protesto de milhares de enfermeiros ao longo do ano passado, sobretudo na semana de 11 a 15 de setembro de 2017.

Em comunicado, a FENSE (Sindicato dos Enfermeiros e Sindicato Independente dos Enfermeiros) dá conta da reunião que tem agendada com o ministério no dia 28 de fevereiro, às 17:00, na qual “espera que seja efetuada contraproposta do Governo à Revisão da Carreira Especial de Enfermagem entregue pelos 2 sindicatos a 16 de agosto de 2017”.

Estão também abrangidos por este acordo as dotações, progressões e promoções, o regulamento de avaliação de desempenho e o regulamento dos procedimentos concursais, e ainda os horários, as férias, as faltas e as remunerações.

“Aguardamos, assim, a contraproposta do Ministério da Saúde e o respetivo Protocolo Negocial para a conclusão rápida deste processo. Esperamos também que nos seja comunicada a data de publicação do ACT parcelar e transitório assinado a 12 de janeiro de 2018 e do pagamento do suplemento remuneratório para os Enfermeiros Especialistas”, afirma a FENSE.