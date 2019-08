Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques.

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, à chegada para uma conferência de imprensa, em Lisboa, 08 de agosto de 2019, MIGUEL A. LOPES / LUSA