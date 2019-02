A federação dos sindicatos dos transportes e a administração da Carris chegaram a um acordo salarial para 2019, que passou por um aumento de 20 euros na tabela salarial para todos os trabalhadores, revelaram hoje os sindicatos.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), afeta à CGTP-IN, revelou que a assinatura do “protocolo de entendimento” decorreu na segunda-feira e as matérias acordadas terão efeitos retroativos a janeiro de 2019.

O acordo “consagra um aumento de 20 euros na tabela salarial para todos os trabalhadores” e aplica-se a “todos os trabalhadores da Carris, incluindo os trabalhadores em contrato de cedência na Carris Bus”.

Entre outras matérias, o entendimento clarifica também o conceito de dias úteis de férias para os trabalhadores com folgas rotativas: “Sempre que existam dias feriados no período de férias concedidas, a empresa considera, tacitamente, esses dias como feriado a pedido do trabalhador”.

“Após conclusão do processo de revisão do acordo de empresa nas matérias de natureza não pecuniária este protocolo integrará o texto final, que resultar em acordo e será enviado para publicação, pelo que, esperamos que cheguem ao fim as discriminações que se fizeram sentir nos últimos meses”, lê-se no comunicado.

A FECTRANS tem alegado que o acordo de empresa tem uma cláusula que discrimina os trabalhadores sindicalizados, num processo que levou à mediação do Ministério do Trabalho.