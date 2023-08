De acordo com um comunicado da associação, até fevereiro de 2024 serão desenvolvidas várias atividades, desde 'bootcamps' e sessões de ‘coaching’ a conferências temáticas com especialistas em gestão e liderança, formação em novas tecnologias e inteligência artificial.

As atividades serão implementadas na região do Alentejo através dos programas "Nautical Leaders 4.0" e “Blue Business Academy” e destinam-se a empresas ligadas às Estações Náuticas e do setor portuário, explica a associação na nota.

Ainda segundo o Sines Tecnopolo, “estas iniciativas inovadoras foram criadas para impulsionar o desenvolvimento de empresas ligadas à economia azul”, numa “abordagem multifacetada” que inclui, entre outras atividades, conferências temáticas com especialistas em gestão e liderança.

O diretor executivo do Sines Tecnopolo, Tiago Santos, citado no comunicado, diz depositar “muitas expectativas nestas iniciativas, desenhadas para potenciar o desenvolvimento de competências empresarias e de gestão” e preparar “as empresas para um crescimento sustentável”.

O programa "Nautical Leaders 4.0" está direcionado para as empresas que constituem as estações náuticas do Alentejo, empresas inseridas no contexto do crescimento azul.

Já o projeto “Blue Business Academy” visa especificamente a capacitação e o fortalecimento das relações na comunidade portuária e centra-se na formação de líderes e técnicos, fornecendo ferramentas e conhecimentos para atender às exigências do setor portuário.

Os projetos são financiados pelo programa crescimento azul, EEA Grants Portugal, DGPM e Innovation Norway.

O Sines Tecnopolo é uma organização dedicada a impulsionar o desenvolvimento tecnológico e económico na região do Alentejo Litoral.

Através de diversas iniciativas e programas, a associação apoia o crescimento de empresas inovadoras em setores estratégicos para a economia regional, incluindo a indústria náutica.