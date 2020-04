Num aviso publicado no seu sítio oficial da Internet, a Singapore Airlines anunciou que vai “operar de maneira reduzida entre abril e junho de 2020″ e explicou que continuará a ajustar os seus serviços em resposta à pandemia da covid-19.

A companhia aérea vai manter as rotas para a China, Coreia do Sul, Japão, e algumas cidades do sudeste da Ásia, bem como para Los Angeles (Estados Unidos da América), Londres, Frankfurt (Alemanha) e Zurique (Suíça).

Em 23 de março, a empresa de Singapura tinha comunicado que 96% dos seus voos seriam cancelados até ao final de abril.

Na ocasião, a companhia aérea de bandeira informou que havia deixado em terra 138 aeronaves de uma frota de 147 da Singapore Airlines e da sua subsidiária Silk Air.