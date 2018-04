Na reunião, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução apresentada pela Rússia que condenava os ataques norte-americanos, franceses e britânicos na Síria, ao não garantir os nove votos necessários para a aprovação.

Pouco antes da reunião de emergência, a Rússia distribuiu um projeto de resolução em que pedia à ONU que condenasse a “agressão” armada ocidental contra um Estado soberano que viola, segundo Moscovo, "o Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas”.

Rússia, China, dois membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) e a Bolívia, membro não permanente, votaram pelo texto, oito países votaram contra e quatro abstiveram-se.

Na reunião, o embaixador da Rússia na ONU afirmou que os ataques ocidentais desta madrugada à Síria foram um “ato de agressão” contra um Estado soberano e acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França de “hooliganismo diplomático”.

A Rússia, um aliado do regime sírio, é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o que lhe confere direito de veto. Os outros quatro membros permanentes são os Estados Unidos, o Reino Unido, França e a China.

A França anunciou em paralelo a apresentação em breve de uma nova resolução para ultrapassar “o impasse sírio”.

Entretanto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que todos os 29 membros da Aliança apoiaram os ataques dos Estados Unidos, Reino Unido e França na Síria, na reunião do Conselho do Atlântico Norte que também se realizou hoje em Bruxelas.

Stoltenberg acusou a Rússia de ter deixado os países ocidentais sem alternativa, com a persistente obstrução das iniciativas tomadas no Conselho de Segurança da ONU.

Na reunião do Conselho do Atlântico Norte, Estados Unidos, Reino Unido e França informaram os aliados de que "a sua ação militar foi limitada às instalações que permitem a produção e emprego de armas químicas” e que a intervenção foi "muito bem sucedida".

Por seu turno, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, pediu hoje para ver as provas que Estados Unidos, França e Reino Unido dizem ter do alegado ataque químico contra Douma, que originou os ataques desta madrugada na Síria.

Já o Governo português disse, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, compreender as razões que levaram à intervenção militar e sublinhou que o regime sírio “deve assumir plenamente as suas responsabilidades”.