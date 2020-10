"Vou abandonar o grande Centro Médico Walter Reed às 18:30 [23:30 em Lisboa]", anunciou o presidente dos EUA, Donald Trump, através da sua conta oficial de Twitter.

Trump diz também que se sente "muito bem" e "melhor do que há 20 anos", dizendo às pessoas para "não ter medo da Covid-19" e "não deixar que esta domine as nossas vidas".

O presidente dos EUA antecipou-se assim à sua equipa médica, que meia-hora depois apresentou-se em frente às instalações de saúde para o briefing sobre o estado de saúde de Trump, confirmando a sua alta hospitalar.

Apesar de ainda "não se encontrar fora de perigo", o médico pessoal de Trump, Sean Conley, disse que as condições de saúde permitem "um regresso seguro a casa", adiantando que o presidente dos EUA não tem febre há 72 horas e que os níveis de oxigénio estão normais.

"Nas últimas 24 horas, o presidente continuou a melhorar", disse Conley, adiantando que Trump vai receber mais uma dose do medicamento remdesivir e que depois o plano é "levá-lo para casa".

A equipa médica de Donald Trump já tinha ontem admitido a possibilidade de Donald Trump sair do hospital a partir de hojem sendo que no domingo o presidente saiu brevemente do Hospital Militar Walter Reed para saudar apoiantes concentrados nas imediações daquela unidade hospitalar, uma ação altamente criticada pela o risco de infeção a que expôs a sua comitiva.

Trump tem 74 anos e é clinicamente obeso, o que o coloca em maior risco de complicações graves por causa do vírus que infetou mais de 7 milhões e matou mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos.

Na sexta-feira Donald Trump anunciou na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavírus e que iria ficar em quarentena.

Horas depois, foi internado por medida de precaução no Hospital Militar Walter Reed.