Para lembrar as vítimas da Covid-19, os sinos das igrejas e as sirenes dos quartéis dos bombeiros vão tocar este sábado ao meio-dia. A jornada em memória das vítimas terá ainda centenas de iniciativas por todo o país que se estendem até domingo, dia em que os promotores do manifesto "Memória e Esperança" apelam a um minuto de silêncio às 14:00.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP