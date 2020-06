Só a ajuda proporcionada pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) beneficia em cada mês 4,5 milhões de pessoas.

Desde o encerramento em janeiro, imposto por Moscovo, do ponto de entrada de Yarubiyah, na fronteira com o Iraque, “a maioria dos produtos medicinais deixou de poder ser entregue” no nordeste da Síria, afirmou Guterres.

O chefe da ONU também está inquieto com a degradação das condições económicas na Síria. “O PAM estima que 9,3 milhões de pessoas estejam agora em situação de insegurança alimentar”, avançou.

Em janeiro, depois do recurso ao seu 14.º veto desde o início da guerra em 2011, a Federação Russa impôs uma redução drástica dos pontos de passagem fronteiriços autorizados, que passaram de quatro para dois.

Moscovo impôs também a redução do período da autorização de anual para semestral.