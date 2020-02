O início da reunião está previsto para as 16:00 em Nova Iorque (21:00 em Lisboa), precisou o presidente em exercício do Conselho de Segurança, o embaixador belga Marc Pecsteen de Buytswerve.

A reunião foi pedida por três Estados-membros permanentes daquele órgão e com direito de veto (Estados Unidos, França e Reino Unido) e por outros quatro Estados-membros não permanentes (Alemanha, Bélgica, Estónia e Republicana Dominicana), de acordo com o representante diplomático.

A convocação desta reunião de emergência do órgão máximo das Nações Unidas (por ter a capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo) acontece horas depois do Conselho do Atlântico Norte, o mais alto órgão de tomada de decisão da NATO, ter-se também reunido de urgência a pedido da Turquia, devido à situação na Síria.

A Turquia invocou o Artigo 4.º do Tratado de Washington, segundo o qual qualquer aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) pode solicitar consultas quando acreditar que a sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçadas.