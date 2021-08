O sismo, com epicentro a cerca de 75 quilómetros a sul do Cabo S. Vicente, foi registado às 13:53 de hoje nas estações da Rede Sísmica do Continente, precisou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

Segundo o instituto, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Portimão e, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, não houve registo de danos pessoais ou materiais relacionados com o sismo.