Segundo o comunicado do CIVISA, o sismo teve epicentro a cerca de 33 quilómetros do Capelo, na ilha do Faial, no grupo central do arquipélago.

De acordo com a informação que o SIVISA dispõe até ao momento, o evento foi sentido com intensidade máxima IV/V da Escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Capelo e Castelo Branco, no concelho de Horta, ilha do Faial.

Desde 02 de novembro que aquela zona do grupo central do arquipélago está a registar sismos.

A crise sísmica, que ocorre numa zona entre os 25 e os 35 quilómetros a oeste do Faial, já provocou mais de cinco mil eventos, entre os quais cerca de 60 sismos sentidos pela população, sete destes com magnitude superior a 4 na escala de Richter.

O mais intenso sismo desta crise sísmica foi registado em 18 de novembro, pelas 08:41, e teve magnitude de 4,7.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas as habituais medidas de autoproteção.