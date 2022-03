O epicentro foi registado na costa da região de Fukushima, pouco depois das 23h36 locais.

A Agência Meteorológica do Japão disse que o foco do sismo se situou 60 quilómetros abaixo da superfície, embora outra fonte, o Sistema de Alertas de Tsunamis do Pacífico, refira 30 quilómetros.

Um alerta para ondas de tsunami de um metro foi emitido para partes da costa nordeste. Segundo o The Guardian, a televisão nacional NHK disse que o tsunami pode já ter atingido algumas áreas.

As autoridades japonesas não relataram, para já, vítimas ou danos imediatos. Contudo, vários meios apontam a existência de falhas de eletricidade, bem como a existência de várias réplicas do sismo.

A mesma região foi atingida por um grande tremor de terra — de magnitude 9,0 — seguido por um tsunami em 2011, que originou o desastre nuclear de Fukushima.