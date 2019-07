Segundo informação disponibilizada no site do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o sismo registou-se às 14h13 locais (12h13, em Lisboa) com uma magnitude de 5,3 — a agência tinha começado por reportar uma magnitude de 5 no seu site.

O tremor de terra teve epicentro a cerca de 23 quilómetros de Atenas e a uma profundidade de 12 quilómetros.

Já foram sentidas várias réplicas, uma delas com magnitude 3,2, informa a mesma fonte.

"No momento, não podemos ter certeza de que este é o principal tremor", disse Gerasimos Papadopoulos, um sismólogo, à TV pública ERT.

"Três tremores de menor intensidade foram seguidos mais tarde, o que é um bom sinal", acrescentou o sismólogo, convidando a população a "permanecer em calma".

Muitos edifícios foram evacuados e os habitantes e turistas juntaram-se nas ruas da capital grega.