Um sismo de magnitude 5,4 foi registado hoje no norte da Grécia, perto da segunda maior cidade do país, Salónica, anunciaram as autoridades gregas.

O sismo foi registado às 12:50 locais (11:50 em Lisboa), com epicentro no mar, a 10 quilómetros de profundidade e a 23 quilómetros a sudoeste do Monte Athos, revelou a mesma fonte. Não foram identificadas vítimas ou qualquer tipo de danos até ao momento. A Grécia localiza-se sobre diversas falhas sísmicas. Em outubro de 2020, um terramoto de magnitude 7,0 no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, provocou 116 mortos, 114 deles em território turco e dois entre os gregos.