A informação foi avançada pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, e sublinha que a Turquia terá sido abalada, na manhã desta terça-feira, por um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter.

O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 86 quilómetros da cidade de Adana, no sul do país, e a 12 quilómetros de profundidade.

O terramoto foi sentido inicialmente às 08:44 (05:44 em Lisboa), em várias regiões da Turquia e também no norte da Síria.

De acordo com os relatórios preliminares, nenhum dano grave ou vítimas foram ainda registados.

O terramoto em Adana ocorre cerca de cinco meses e meio depois de dois terramotos devastadores afetarem grandes áreas da região sudeste do país e deixarem pelo menos 50.000 mortos.

Depois do sismo inicial de magnitude 5,5, ocorreram três pequenos terramotos secundários. O sismo foi ainda sentido nas províncias vizinhas de Diyarbakır e Mersin.