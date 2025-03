O tremor de terra ocorreu às 9h50 locais (4h50 em Lisboa), e o epicentro foi no oceano Pacífico, 123 quilómetros ao sudeste da costa de Burica.

Segundo a imprensa local, o terremoto foi sentido em várias províncias do oeste do Panamá, mas não na capital.

As autoridades dizem que não houve vítimas, ou danos: "Continuamos a monitorar todas as áreas. Não há relatos de nenhum tipo de situação adversa... ou tsunami", afirma o diretor do Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá, Omar Smith Gallardo, num vídeo publicado na rede social X.

Segundo a Proteção Civil, alguns edifícios em Bocas del Toro, Herrera e Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica, foram evacuados.